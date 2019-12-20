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Мурманская область. Арктика20.12.19 08:15

Контроль состояния оборудования Кольской АЭС соответствует лучшим мировым стандартам

Такая информация прозвучала на выездном заседании Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области, состоявшемся на производственной площадке Кольской атомной станции.

В центре внимания общественников – вопросы неразрушающего контроля оборудования. Особую актуальность эта тема приобрела в свете недавно завершившейся модернизации энергоблоков первой очереди Кольской АЭС и продления срока их эксплуатации еще на 15 лет.

В ходе масштабных работ были внедрены новые системы аварийного охлаждения и повышена сейсмоустойчивость реакторных установок, выполнена модернизация управляющих систем, произведена замена насосного оборудования, трубопроводов, силовых и контрольных кабелей. Для обоснования продления ресурса корпусов реакторов проведены уникальные исследования конструкционных материалов, а также восстановление их механических свойств.

Особая роль в этой программе отводилась диагностике и эффективному контролю качества работ. С этой миссией успешно справился отдел дефектоскопии металлов и технического контроля Кольской АЭС. О квалификации работающих здесь специалистов говорит тот факт, что дефектоскопист отдела Сергей Еловиков недавно стал победителем престижных соревнований профессионального мастерства WorldSkills Hi-tech 2019. В распоряжении работников отдела имеется оборудование, позволяющее проводить исследования самыми современными методами, включая ультразвуковую диагностику и радиографический контроль.

«Доля автоматизированного контроля у нас одна из самых высоких в отрасли, а частота и объём проверок такие, что иностранные коллеги порой говорят об «избыточном консерватизме». Но мы считаем, что в вопросах безопасности ничего избыточного быть не может», – подчеркнул директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Члены Общественного совета также поинтересовались насколько соотносится программа продления сроков эксплуатации энергоблоков Кольской АЭС со строительством в регионе ветряной электростанции.

«Если говорить о реальной перспективе реализации в Мурманской области новых индустриальных проектов и создании современных энергоемких производств, то, очевидно, что разумной и экономически обоснованной альтернативы атомной энергетике в нашем регионе нет», – отметил Василий Омельчук.

Кольская атомная станция ежегодно производит более 10 миллиардов кВт*ч электроэнергии и надежно обеспечивает электричеством практически все крупнейшие предприятия и муниципалитеты в регионе. Станция имеет возможность вырабатывать еще порядка 4 миллиардов кВт*ч электроэнергии, тогда как ветропарк в Кольском районе рассчитан на поставки в единую энергосистему около 700 миллионов кВт*ч электроэнергии, что несоизмеримо меньше потенциала Кольской АЭС.

«Тем не менее, мы приветствуем строительство ветряной электростанции, как одного из вариантов развития региональной энергосистемы, повышения ее надежности и экологичности», – подчеркнул Василий Омельчук.

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