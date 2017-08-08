Контроль управляющих компаний даёт положительные результаты

Сегодня специалисты управления Ленинского округа совместно с руководителем регионального исполкома ОНФ Мурманской области Максимом Сахневичем проверили состояние придомовой территории во дворе дома № 30/2 по улице Александрова.

У сотрудников управления Ленинского округа возникли замечания по поводу скопившегося мусора, который не вывозился длительное время. В отношении директора УК будет составлен акт для привлечения к административной ответственности – на этот раз повторно.

– За последний месяц эта управляющая компания неоднократно привлекалась к ответственности. Воздействие даёт результаты, как мы видим – прямо сейчас мусор убирают, – рассказал заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Ленинского административного округа Павел Саенко.

Комиссия выявила и ещё одно нарушение – мелкий бытовой мусор на придомовой территории и зеленой зоне.

С начала 2017 года специалисты управления Ленинского округа провели 83 рейда, составили 616 актов о нарушениях, которые направлены в административную комиссию. На сегодняшний день на руководителей управляющих организаций наложено штрафов в размере 6 млн. 560 тысяч рублей.

Стоит отметить, что штрафы оформляются исключительно в адрес руководителей управляющих организаций. Таким образом, должностное лицо обязано заплатить штраф из личных средств.

Напомним, если управляющая организация не выполняет свои обязательства, горожане могут пожаловаться не только в управления округов, но и в государственную жилищную инспекцию и даже в прокуратуру.