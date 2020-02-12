Контроль за уборкой снега не ослабевает

Специалисты административных округов совместно с депутатами городского Совета депутатов города Мурманска продолжают плановые и внеплановые рейды по проверке работы управляющих организаций.

Сегодня рейд был проведён по адресу улица Зои Космодемьянской, 36. В Первомайском административном округе с начало года проведены 30 рейдов, составлено 250 актов о нарушениях.

– Мы постоянно проверяем работу управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома. В связи с резким потеплением хочется обратить особое внимание управляющих компаний на необходимость своевременной уборки наледи на крышах и проводить посыпку придомовой территории, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Виталий Кириллов.

Напомним, два раза в неделю в управлении административных округов города Мурманска проходят заседания оперативных штабов, на них приглашаются руководители организаций, обслуживающих жилой фонд.