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Мурманская область. Арктика14.03.18 07:10

Координацию программ развития арктических регионов России, итоги и перспективы сотрудничества губернатор Марина Ковтун обсудила с вице-губернатором Санкт-Петербурга Михаилом Кучерявым

Вчера состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Марины Ковтун и вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Кучерявого. Основной темой обсуждения стали итоги и перспективы взаимодействия в рамках Соглашения о сотрудничестве между администрацией Санкт-Петербурга и администрацией Мурманской области. Соглашение было подписано 18 лет назад и документально закрепило давние исторические связи Мурманской области и Санкт-Петербурга. Кроме того, на встрече речь шла о необходимости консолидации всех арктических субъектов РФ, стратегических планов и программ их развития.

«Мы многое делаем, чтобы стать достойной частью Арктики. Активно работаем над подготовкой кадров для Арктики, у нас в регионе создан Центр арктических компетенций. Мы многое сделали для того, чтобы система среднего профессионального образования была полностью ориентирована на запросы экономики, в частности на стартовавшие в регионе арктические проекты. Концентрация компетенций, сил и мощностей дает нам право считать себя одним важнейших регионов в развитии Арктики», - сказала Марина Ковтун.

Стороны отметили, что отношения администраций Мурманска и Санкт-Петербурга имеют давнюю и успешную историю.

Так, представители двух сторон активно участвуют в знаковых конгрессно-выставочных мероприятиях, семинарах, обмениваются опытом в экономике и инвестиционной деятельности, энергетике, ЖКХ, строительстве, транспорте, социальной и молодежной политике, спорте, здравоохранении, науке и образовании, в сфере культуры, экологии и безопасности.

 

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