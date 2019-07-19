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Мурманская область. Арктика19.07.19 10:00

Корабельная противолодочная ударная группа Северного флота провела в Белом море учение по поиску подводной лодки

В рамках плановой боевой учёбы корабельная противолодочная ударная группа кораблей Беломорской военно-морской базы провела в Белом море зачётное тактическое учение по поиску подводной лодки.

В течение нескольких дней малые противолодочные корабли «Онега» и «Нарьян-Мар» отрабатывали задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника с применением всего комплекса гидроакустического вооружения корабля и выполнением противолодочного маневрирования на различных курсах и скоростях. Также экипажи противолодочных кораблей отрабатывали маневр уклонения от торпедной атаки подводной лодки.

На отдельных этапах данного учения корабельной противолодочной ударной группе противодействовал экипаж тяжелого атомного подводного крейсера «Дмитрий Донской».

Завершающим эпизодом учения стало выполнение боевого упражнения по поражению условной подводной цели. Глубинное бомбометание из реактивных бомбометов РБУ-6000 выполнили боевые расчеты каждого из противолодочных кораблей.

Ранее экипажи малых противолодочных кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар» выполнили задачи по организации охраны и обороны каравана судов, а также успешно отработали организацию боевого применения оружия, использования технических средств и средств радиоэлектронной борьбы против одновременной атаки средств воздушного нападения и быстроходных катеров условного противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, малые противолодочные корабли проекта «Альбатрос» имеют на вооружении артиллерийские и зенитные комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и торпеды, а также современные гидроакустические комплексы. Корабли данного класса предназначены для охраны водного района и борьбы с подводными лодками в ближней морской зоне.

 

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