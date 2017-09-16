Корабельная ударная группа и истребительная авиация СФ отразили воздушные атаки условного противника в Баренцевом море

В рамках проведения командно-штабного учения разнородных сил Северного флота в Баренцевом море вчера проходит отработка эпизода по отражению атак средств воздушного нападения условного противника группировкой надводных кораблей во взаимодействии с истребительной авиацией флота.

По замыслу учения корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» на переходе морем подверглась атаке крылатыми ракетами и авиацией условного противника.

Экипажи кораблей провели совместное учение с использованием боевых средств радиотехнического вооружения по захвату, сопровождению и условному уничтожению воздушных низколетящих целей. В качестве воздушных целей выступали самолеты Су-33 отдельного корабельного истребительного авиаполка. Они имитировали нанесение ударов крылатыми ракетами и бомбоштурмовые удары авиации.

В настоящее время экипажи тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» во взаимодействии с истребителями МиГ-29К отдельного истребительного авиаполка Северного флота выполняют подготовительное упражнение по отражению внезапных атак штурмовиков и истребителей, пикирующих на корабли соединения путем комплексного применения разнокалиберных артиллерийских систем АК-130 и АК-630, а также комплексов зенитно-ракетного вооружения.

Также военные моряки во взаимодействии с пилотами МиГ-29К отрабатывают упражнение по отражению воздушных атак условного противника с применением бортового зенитного ракетного оружия.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, боевые расчёты ракетно-артиллерийских частей кораблей осуществляют условное применение оружия по воздушным целям. Главная их задача на данном этапе – отработать захват и сопровождение цели радиотехническими средствами управления оружием. Боевые артиллерийские и зенитно-ракетные стрельбы по воздушным целям будут проведены на завершающих этапах зачетного учения разнородных сил Северного флота, стартовавших под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова 14 сентября сего года.