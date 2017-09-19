Корабельная ударная группа Северного флота артиллерийским огнём успешно поразила все мишени, по которым велась стрельба во время учений

В рамках проведения зачётного учения разнородных сил Северного флота в Баренцевом море вчера корабельная ударная группа, возглавляемая тяжелым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий», выполнила комплекс артиллерийских стрельб по морским и береговым целям.

Тактическим фоном боевых артиллерийских стрельб стал эпизод по организации обороны морского побережья и отражения высадки морского десанта условного противника, к розыгрышу которого сегодня приступили морские пехотинцы Северного флота на полуострове Средний.

По замыслу учения отряд условного противника пытается провести десантную операцию в районе полуостровов Рыбачий и Средний с целью захватить стратегически важные районы побережья Баренцева моря.

С получением данных о передвижениях десантного отряда условного противника, корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» выдвинулась в предполагаемый район десантной операции для того, чтобы артиллерийским огнём нанести максимальный урон корабельной группировке и силам высадки условного противника.

В ходе данного эпизода контрольные стрельбы выполнили боевые расчёты артиллерийских установок АК-130 ракетного крейсера «Пётр Великий» и эсминца «Адмирал Ушаков». Боевые стрельбы выполнялись по морской мишенной позиции с последующим переносом огня на невидимые береговые цели. Корректировка огня и уточнение целеуказаний производились с применением беспилотных летательных аппаратов. Также с их помощью оценивалась эффективность ведения стрельбы.

По предварительным итогам учения, все мишени, по которым велась стрельба, были успешно поражены.

Как сообщает пресс-служба СФ, зачётное учение разнородных сил Северного флота проходит с 14 сентября под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова. В учении принимают участие более 20 боевых кораблей, до 10 атомных и дизельных подводных лодок, около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. В розыгрыше различных эпизодов учения задействовано более 5 тысяч человек военнослужащих Северного флота и более 300 единиц техники и вооружения.