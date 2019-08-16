Корабельная ударная группа Северного флота провела учение в Баренцевом море

Корабельная ударная группа Северного флота провела вчера в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море плановое учение по противодействию корабельной группировке условного противника. В составе группы действовали малые ракетные корабли «Айсберг» и «Рассвет» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Учение проходило в двухстороннем формате. Корабельную группировку условного противника обозначали базовые тральщики «Котельнич» и «Соловецкий юнга».

По замыслу учения экипажи малых ракетных кораблей должны были воспрепятствовать действиям корабельной группировки условного противника вблизи территориальных вод Российской Федерации и выполнить ракетную стрельбу главным ракетным комплексом электронным пуском.

Действия корабельных расчётов, выполнявших электронные пуски, будут оценены по возвращении в базу, после детальной оценки различных средств объективного контроля.

До возвращения в базу моряки-североморцы отработают ряд внутрикорабельных учений по борьбе за живучесть в море, организации повседневной деятельности экипажей кораблей, а также проведут учения по совместному маневрированию и организации связи между кораблями группировки в районах интенсивного судоходства.

Как сообщает пресс-служба СФ, малые ракетные корабли проекта 1234.1 предназначены для борьбы с боевыми кораблями вероятного противника на закрытых морях и в ближней морской зоне. Имеют на вооружении шесть крылатых противокорабельных ракет «Малахит», артиллерийские установки АК-176 и АК-630, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА», радиоэлектронное вооружение.