Корабельные тральные группы Северного флота провели учения в морских полигонах Баренцева моря

Две корабельные группы Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе тральщиков «Машинист», «Ельня», «Ядрин», «Коломна» и «Котельнич» провели ряд контрольных корабельных учений.

В ходе мероприятий отрабатывались действия корабельных тральных групп по поиску, обнаружению и уничтожению мин при сопровождении надводных кораблей в полигоны боевой подготовки в Баренцевом море.

Моряки-североморцы отрабатывали сопровождение корабельной поисково-ударной группы в составе малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Снежногорск» за тралами, используя весь комплекс противоминного вооружения — гидроакустические станции поиска якорных и донных мин и различного вида тралы.

Как сообщает пресс-служба СФ, на заключительном этапе экипажи тральщиков «Машинист», «Ельня», «Ядрин», «Коломна» и «Котельнич» выполнили зачетные артиллерийские стрельбы в рамках учения по уничтожению плавающих мин.

С экипажами также был проведен ряд внутрикорабельных учений, в том числе по борьбе за живучесть корабля на ходу, совместному маневрированию в сложных гидрометеоусловиях, организации противовоздушной и противодиверсионной обороны кораблей на незащищенном рейде.