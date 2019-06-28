Корабелы уверяют, что авианосец «Адмирал Кузнецов» сдадут в срок – в 2021 году

Модернизация верфей 35-го судостроительного завода для докования авианосца «Адмирал Кузнецов» продлится год, на сдачу корабля в 2021 году это не повлияет. Об этом заявил РИА «Новости» глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

Сроки сдачи авианосца рисковали сдвинуться из-за недавней аварии: в минувшем октябре на 82-м судоремонтном заводе ушёл под воду плавучий док ПД-50, попутно задев палубу единственного авианосца ВМФ РФ.

«С 1 июля мы приступаем к модернизационным работам дока. Это займёт год, для того, чтобы обеспечить докование «Кузнецова». Мы должны успеть дать флоту корабль в 2021 году», - сказал Рахманов в ходе форума «Армия-2019».

Накануне завод «Звёздочка» (входит в ОСК) заключил контракт с одним из российских банков на финансирование ремонта верфей 35-го завода.

По словам Рахманова, докование корабля и модернизация верфей будет вестись одновременно. «Если на корабле будут выявлены дефекты узлов, что при ремонте возникает часто, то мы будем проводить одновременно и ремонт, и устранение дефектов», - отметил глава ОСК.

Государственный контракт с Центром судоремонта «Звёздочка» на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военное ведомство заключило в апреле прошлого года. Сами корабелы ранее заверяли, что выполнят работу в срок несмотря на ЧП с плавучим доком.