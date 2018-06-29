Корабль Северного флота «Нарьян-Мар» подавил условного противника на полуострове Рыбачий

Малый противолодочный корабль (МПК) Северного флота «Нарьян-Мар» на учениях в прибрежных полигонах боевой подготовки в Баренцевом море провёл артиллерийские стрельбы по береговой цели.

Как сообщает пресс-служба СФ, мишени, имитирующие огневые точки условного противника, были расположены на полигоне полуострова Рыбачий. Экипаж МПК «Нарьян-Мар» успешно поразил их огнём из 76-мм артиллерийской установки.

После выполнения боевого упражнения корабль направился в пункт постоянного базирования - Северодвинск. По маршруту перехода его экипаж отработает действия одиночного корабля в море и проведет рад корабельных учений по борьбе за живучесть оружия и технических средств на ходу, по противовоздушной обороне и радиационной, химической и биологической защите.