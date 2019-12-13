Мурманская область. Арктика13.12.19 07:45
Корабль Северного флота пополняет запасы в Балтийске
Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода, прибыл в главную военно-морскую базу Балтийского флота г. Балтийск.
Службы материально-технического обеспечения Балтийского флота пополнят запасы топлива и воды большого противолодочного корабля до требуемых норм.
Напомним, БПК 3 декабря покинул рейд Североморска и вышел в дальний поход.
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NOUDIMON
13.12.19 11:01
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Ленин
12.12.19 14:37
Сталина на них нет
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Д.О. Вернер
12.12.19 09:18
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