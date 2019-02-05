Корабль специального назначения «Юрий Иванов» прибыл в Североморск из дальнего похода

В Североморск после выполнения задач дальнего похода прибыл корабль специального назначения «Юрий Иванов». На причале состоялась торжественная церемония встречи экипажа. С возвращением в пункт постоянного базирования и успешным выполнением поставленных задач моряков поздравил начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин.

Он отметил, что экипаж корабля в течение нескольких месяцев уверенно действовал в Атлантическом океане и Средиземном море, прошёл более 18 тысяч морских миль.

Вице-адмирал Владимир Гришечкин поблагодарил экипаж корабля специального назначения «Юрий Иванов» за службу, а также вручил награды отличившимся военнослужащим.

По традиции, заложенной на Северном флоте ещё в годы Великой Отечественной войны, командиру корабля был передан жареный поросёнок.

Как сообщает пресс-служба СФ, корабль специального назначения «Юрий Иванов» является головным кораблём проекта. Он назван в честь вице-адмирала ВМФ СССР Иванова Юрия Васильевича, возглавлявшего разведку ВМФ Советского Союза в период 60-70-х годов. Корабль спроектирован центральны конструкторским бюро «Айсберг» и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Спущен на воду 30 сентября 2013 года. Церемония подъема Андреевского флага состоялась в Балтийске 26 июля 2015 года в День Военно-морского флота России. В ноябре того же года корабль прибыл на Северный флот и приступил к выполнению задач по своему предназначению.