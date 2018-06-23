Корабль условного противника не смог отбиться от «Москита»

Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», выполняющий задачи тактического учения группировки ударных сил Северного флота в Баренцевом море совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов», уничтожил корабль условного противника пуском противокорабельной крылатой ракеты «Москит».

Зачётная стрельба главным комплексом эсминца проходила в полигонах боевой подготовки удалённых от районов интенсивного гражданского судоходства и рыбного промысла.

Как сообщает пресс-служба СФ, экипаж эсминца выполнил пуск ракеты по мишенной позиции с предельного расстояния. Одна из лучших противокорабельных ракет «Москит» поразила цель с заданной точностью, очередной раз подтвердив свои высокие тактико-технические и боевые характеристики.

Осмотр мишенной позиции экипажем противолодочного самолёта Ил-38 объединения ВВС и ПВО Северного флота после ракетной стрельбы подтвердил точность поражения цели.

Завершив ракетную стрельбу экипаж эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков», приступил к подготовке к выполнению заключительных боевых упражнений сбор-похода кораблей Северного флота – морскому артиллерийскому бою и подавлению закрытых береговых позиций условного противника.