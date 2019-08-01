Корабли и суда арктической группировки Северного флота отрабатывают взаимодействие в Баренцевом море

Корабли и суда обеспечения Северного флота приступили к совместной отработке задач в Баренцевом море в составе арктической группировки. Руководит действиями сил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

Сегодня и завтра североморцы выполнят маневрирование в походном ордере, проведут учение по связи, отработают ряд учений по материально-техническому обеспечению, оказанию помощи судну, потерпевшему бедствие, а также по спасению людей на море. Кроме этого экипажи кораблей отработают задачи противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороны отряда на переходе морем и на незащищённом рейде.

Как сообщает пресс-служба СФ, в состав арктической группировки Северного флота вошли большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», спасательно-буксирное судно «Памир», танкер «Сергей Осипов» и ледокол «Илья Муромец».