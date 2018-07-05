Корабли Северного флота готовятся к межфлотскому переходу для участия в Главном военно-морского параде в Кронштадте

На Североморский рейд в Кольском заливе вышли корабли Северного флота, которые 29 июля в Кронштадте будут задействованы в Главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ России. В числе кораблей — ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль (БПК) «Североморск», а также фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», который завершает программу государственных испытаний оружия и технических средств.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ближайшее время в Баренцевом море будет сформирован отряд кораблей Северного флота, который совершит межфлотский переход на Балтийский флот.

Противодиверсионные катера и вспомогательные суда, задействованные в обеспечении парада, уже совершили переход из пунктов постоянного базирования по внутренним водным коммуникациям.