Корабли Северного флота отрабатывают противодиверсионную оборону при стоянке на якоре

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» завершил проход Бискайского залива, вошёл в пролив Ла-Манш и остановился в заливе Сены.

Во время якорной стоянки североморцы пополнят корабельные запасы и отработают организацию противоподводно-диверсионной обороны кораблей и судов при стоянке на незащищённом рейде.

Несколькими днями ранее экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» отработали ряд противолодочных задач на переходе Бискайским заливом.

Как сообщает пресс-служба СФ, после пополнения запасов отряд в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Вязьма» и спасательного буксира СБ-406 приступит к проходу самой узкой части Ла-Манша – пролива Па-де-Кале.

В дальнейшем российские моряки пройдут через Северное и Норвежское моря в Баренцево и прибудут в главную базу Северного флота - Североморск. Прибытие отряда боевых кораблей и судов обеспечения СФ ожидается в первой половине февраля.