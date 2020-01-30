Корабли Северного флота отрабатывают противолодочные задачи в Бискайском заливе

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» продолжают переход по Бискайскому заливу в направлении пролива Ла-Манш. Плавание проходит в сложных гидрометеорологических условиях при волнении моря до 4-х баллов.

Во время перехода экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» занимаются совершенствованием военно-морской подготовки. В частности, они отрабатывают задачи поиска подводных лодок условного противника при помощи бортовых гидроакустических комплексов, а также действия корабельных противолодочных расчётов.

26 января отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота завершил выполнение задач в Средиземном море и вышел в Атлантику. Через несколько дней североморцы войдут в Ла-Манш. В дальнейшем корабли и суда направятся в пункты базирования на Кольском полуострове. Экипажи боевых кораблей будут встречать в главной базе Северного флота – Североморске. Их прибытие ожидается в первой половине февраля.