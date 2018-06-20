Корабли Северного флота отразили воздушный удар условного врага с помощью «Осы»

Экипажи кораблей Северного флота в рамках самого масштабного за последние годы сбор-похода разнородных сил в Баренцевом море отработали оборону десантного отряда на переходе морем.

В полигонах боевой подготовки малые ракетные корабли «Рассвет» и «Айсберг» отразили воздушный удар условного противника по большим десантным кораблям «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» с применением зенитных ракетных комплексов «Оса», - сообщили на флоте.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе учений боевые расчёты артиллерийских установок калибра 57 мм десантных кораблей выполнили стрельбу по воздушным и морским целям.

Ранее морские десантные силы выступили в роли минных заградителей и отработали задачи минных постановок. Также экипажи кораблей провели учения по тактической маскировке с применением морских дымовых шашек, защите от оружия массового поражения и борьбе за живучесть на ходу.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в ходе самого масштабного за последнее десятилетие сбор-похода, который начался на прошлой неделе в Баренцевом море, всего запланировано 19 практических стрельб с применением артиллерийского, ракетного и минно-торпедного оружия.

В мероприятиях принимают участие более 35 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО.