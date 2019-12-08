Корабли Северного флота попали в шторм в Норвежском море

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль «Кондопога», выполняющие задачи по плану похода в Норвежском море, попали в пятибалльный шторм. Скорость ветра в районе плавания кораблей в порывах превышает 20 метров в секунду.

Корабли следуют в направлении Северного моря. Их экипажи выполнили мероприятия при плавании в штормовых условиях, проверили надёжность крепления материальной части, оборудования и грузов. Приняты меры по исключению нахождения личного состава на верхней палубе. Как сообщает пресс-служба СФ, военнослужащие, несущие вахту на сигнальных мостиках и других открытых площадках обеспечены тёплым и непромокаемым обмундированием и средствами спасения на воде.

С момента выхода из главной базы Северного флота – Североморска корабли прошли около 1000 морских миль. Они двигаются экономичным ходом.