Корабли Северного флота приступили к отработке задач противолодочной обороны в Баренцевом море

Зритель Надо признать и смириться с тем, что исторически любое успешное дело становится целью для многих алчных людей, которые пытаются отнять его, растащить, разграбить. А тут разговор ведут о 60 млн доллар Комментарий к новости: В Мурманске разгораются шпионские страсти и рейдерские захваты с использованием московских силовиков

Юрист Это что за бред про вмешательство в рыбацкие дела МИ-6? Если есть подозрения, то и спрашивайте конкретно с Орлова. Он там живёт в Лондоне не первый год. С кем общается, что обсуждает вот и пусть расс Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»