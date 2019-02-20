Корабли Северного флота проведут стрельбы в Баренцевом море

Малый противолодочный корабль «Снежногорск» и малый ракетный корабль «Айсберг» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота вышли сегодня в Баренцево море для выполнения боевых упражнений. В настоящее время гидрометорологические условия по высоте волн и скорости ветра в Баренцевом море позволяют выполнять задачи боевой подготовки без ограничений.

В морских полигонах экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы 76-мм артиллерийскими установками и скорострельными автоматами калибра 30-мм по надводным, воздушным, а также береговым целям. Кроме этого, они отработают задачи одиночной подготовки корабля в море, проведут учение по борьбе за живучесть на ходу и учение по противоподводной диверсионной обороне при стоянке на якоре на незащищённом рейде.

Как сообщает пресс-служба СФ, после выполнения всех поставленных задач в море корабли вернутся в пункт постоянного базирования Полярный.