Корабли Северного флота проведут учебно-боевые стрельбы на полигонах флота в Баренцевом море

Расчёты ракетно-артиллерийской боевой части малого противолодочного корабля «Онега» успешно поразили береговые цели при выполнении задач в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Военные моряки провели стрельбы из 76-мм артиллерийской установки по видимой береговой цели во время перехода из Кольского залива в Белое море. После выполнения задач боевой подготовки и межбазового перехода МПК «Онега» успешно прибыл в пункт постоянного базирования - Северодвинск, сообщает пресс-служба СФ.

А в это время тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышли в Баренцево море, где отработают учебные артиллерийские стрельбы по морским целям. Выход кораблей продлится несколько дней, в течение которых их экипажи отработают слаженность действий при совместном маневрировании, применении оружия и технических средств.

Планируется, что корабли выполнят ряд учебно-боевых задач в полигонах флота в Баренцевом море, в том числе артиллерийские стрельбы по морским целям.

Экипажи также подготовятся к поддержанию кораблей на ходу и стоянке на якоре, окажут помощь кораблю, потерявшему ход, и организуют его буксировку. Фактическую буксировку каждого из кораблей проведёт спасательный буксир «Николай Чикер».