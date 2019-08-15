Корабли Северного флота провели учение в Норвежском море

Отряд кораблей и судов Северного флота, участвовавших в Главном военно-морском параде, провёл в акватории Норвежского моря плановое учение группировки разнородных ударных сил. Учение проходило в двухстороннем формате. Силы условного противника обозначали многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер».

В составе группировки разнородных ударных сил Северного флота действовали фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и большой противолодочный корабль «Североморск».

На определенных этапах учения отрабатывалось взаимодействие корабельных сил Северного флота с дальней противолодочной и стратегической авиацией.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе мероприятия группировка разнородных сил флота противодействовала группировке корабельных сил условного противника с последующим нанесением условного удара различными системами корабельного вооружения. Отрабатывались также элементы совместного маневрирования боевых кораблей и судов обеспечения, их перестроение в различные виды походного ордера.

Действия корабельных расчётов, выполнявших электронные пуски, будут оценены по возвращении в базу после детальной оценки различных средств объективного контроля.