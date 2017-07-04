Корабли Северного флота совершают межфлотский переход для участия в Главном военно-морском параде

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» совершают межфлотский переход с Северного флота на Балтику. Корабли примут участие в Главном военно-морском параде, который состоится в День Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Перед выходом из главной базы Северного флота – Североморска экипажи кораблей отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, готовность кораблей к переходу морем и участию в военно-морском параде была проверена командованием флота.