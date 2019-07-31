Корабли Северного флота, участвовавшие в Главном военно-морском параде, во время перехода по Балтике выполнят ряд учебно-боевых задач

Корабли и суда обеспечения Северного флота, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, вчера вышли в Финский залив. Последним место стоянки на рейде Кронштадта покинул ракетный крейсер «Маршал Устинов».

Выход кораблей в Финский залив обеспечила минно-тральная группа Балтийского флота, которая отработала траление фарватера.

За тральщиками кильватерным строем проследовали большой противолодочный корабль «Североморск», фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», спасательные буксиры СБ-406 и «Николай Чикер», многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск» и ракетный крейсер «Маршал Устинов».

Как сообщает пресс-служба СФ, во время перехода по Балтике корабли и суда Северного флота выполнят комплекс учебно-боевых задач в составе разновидовых корабельных соединений.

Сегодня корабли и суда обеспечения Северного флота сформируют несколько корабельных групп с целью проведения ряда тактических учений.