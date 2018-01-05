Корабли Северного флота в 2018 году продолжат укреплять позиции в стратегических важных районах Мирового океана

В 2018 году экипажи боевых кораблей Северного флота продолжат выполнять задачу, по обеспечению военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана.

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов подчеркнул, что «в 2018 году Северный флот продолжит активную и целенаправленную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана».

В настоящее время данную задачу в восточных районах Средиземного моря успешно решает большой десантный корабль «Александр Отраковский».

В 2017 учебном году экипажами надводных кораблей, атомных подводных лодок и судов обеспечения было выполнено более 40 дальних походов, сообщает пресс-служба Северного флота.