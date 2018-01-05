Мурманская область. Арктика05.01.18 11:24
Корабли Северного флота в 2018 году продолжат укреплять позиции в стратегических важных районах Мирового океана
В 2018 году экипажи боевых кораблей Северного флота продолжат выполнять задачу, по обеспечению военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана.
Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов подчеркнул, что «в 2018 году Северный флот продолжит активную и целенаправленную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана».
В настоящее время данную задачу в восточных районах Средиземного моря успешно решает большой десантный корабль «Александр Отраковский».
В 2017 учебном году экипажами надводных кораблей, атомных подводных лодок и судов обеспечения было выполнено более 40 дальних походов, сообщает пресс-служба Северного флота.
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Sergey Kysil
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Роман
04.01.18 10:13
Согласен, вороньё слетается к телу "дряхлеющего" царя зверей. Посмотрел список ЦИК - орлов там не увидел.
Gonshik
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