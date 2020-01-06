ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Подводим итоги 2019 года и заглядываем в будущееНе проспи! В январе стартует декларационная кампания
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.01.20 15:05

Корабли Северного флота в 2020 году продолжат укреплять позиции в стратегических важных районах Мирового океана

В 2020 году экипажи боевых кораблей Северного флота продолжат выполнять задачу, по обеспечению военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана.

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что «в 2020 году Северный флот продолжит активную и целенаправленную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана».

Вице-адмирал Александр Моисеев отметил, что «Новый 2020 год многие экипажи подводных лодок, боевых кораблей и судов обеспечения  встретили  вдали от родных берегов, в Атлантическом и Тихом океанах, морях Северного Ледовитого океана».

В 2019 году задачи дальних походов на Северном флоте выполняли около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. В общей сложности было выполнено более 20 дальних походов.  В числе наиболее знаковых из них -  кругосветное плавание отряда кораблей и судов обеспечения, возглавляемого фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Этот дальний поход продолжался без малого пол года. За это время экипажи фрегата «Адмирал Горшков», многофункционального судна материально-технического обеспечения  «Эльбрус» и спасательного буксира «Николай Чикер»  совершили кругосветный переход  и преодолели более 40,5 тысячи морских миль.

Как сообщает пресс-служба СФ, с не менее важной миссией в настоящее время вдали от родных берегов находится отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, возглавляемый ракетным крейсером «Маршал Устинов», совершивший заход в Севастополь. Дальний поход ракетного крейсера Северного флота продолжается  уже около полугода.  Корабль был флагманом Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, с его борта осуществлялось руководство учением кораблей ВМФ России «Океанский щит». Североморцы действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи. В южной части Атлантического океана в районе мыса Доброй Надежды североморцы впервые провели международное учение с  фрегатом военно-морских сил народной освободительной армии Китая «Вэйфан» и фрегатом ВМС ЮАР «Аматола».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПришло ли время северного шельфа?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Zdoroviak
03.01.20 08:40
Молодцы, спасибо, что через эту передачу познакомили меня с отцом Сергием.
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Зачем отец Сергий осваивает интернет-пространство, или Бог слова
владимир
02.01.20 20:49
запах-то исчез!??
Комментарий к новости:Северный ветер, дым из трубы: под Мурмашами открылся крематорий
Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
Комментарий к новости:Депутаты поддержали проект федерального закона «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30«Новогодний концерт-ревю», ч.3 (12+)08:20«Обычаи царского двора». Документальный фильм (12+)
-PRO ДеньгиСамая активная возрастная группа россиян стала и самой закредитованной-PRO ВалютуДоллар США и евро сегодня утром слегка подросли-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области отмечается снижение выработки электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 декабря-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO Законы«Росшельф» - «смотрящий» по Арктике
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовало: 49 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика