ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Как в старину на Руси веселились, или Слоны в цветочекОпять взрывают, опять дорогу перекрывают
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика25.01.20 07:15

Корабли Северного флота в Средиземном море отработали заправку от танкера на ходу

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов», выполняющий задачи в Средиземном море, провёл учение по передаче жидких грузов на ходу кильватерным способом. Запасы топлива от танкера «Вязьма» пополнили экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и ракетного крейсера «Маршал Устинов».

Во время передачи жидкого груза были отработаны мероприятия экологической безопасности. На кораблях и танкере была организована вахта, которая следила за герметичностью соединения устройств передачи топлива и отсутствием протечек.

Как сообщает пресс-служба СФ, перед проведением учения были оценены гидрометеорологические условия: волнение моря и скорость ветра, которые могли оказать влияние на безопасность маневрирования кораблей и судов отряда.

Североморцы завершают выполнение задач в Средиземном море. Через несколько дней они выйдут в Атлантику. В составе отряда действуют ракетный крейсер «Маршал Устинов» большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРуководители 88% организаций оптовой торговли оценили экономическую ситуацию в регионе как «благоприятную» и «удовлетворительную»
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Владимир
24.01.20 22:48
Что значит в период с... Заявок не поступало? А сколько лет подряд люди писали о состоянии двора это не в счёт? Всем было до одного места, и гжи и администрации города, только ук ООО жэк название сме
Комментарий к новости:Во двор на улице Самойловой в Мурманске в 2020 году «придёт благоустройство»
Ирина
23.01.20 18:32
Наш двор (Орликовой 53-55) не исключение из общей картины состояния дворов. Правда, в эту зиму грейдер уже почаще проходит по нему, но, к сожалению, в основном туда-обратно. Но как заставить чистить
Комментарий к новости:Снежная зима – беда для нерадивых УК
Андрей
22.01.20 15:33
Нам фиалетово кто хозяин - баню верните народу!
Комментарий к новости:«Здоровье» «победило» «Громаду»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:30«Марко Макако». Полнометражный мультфильм (6+)15:45«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:15«Аферисты». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиВ доходной части местных бюджетов Апатитов и Кировска основную долю налоговых поступлений формирует налог на доходы физических лиц-PRO ВалютуКурс евро снизился на 39 копеек, доллар теряет почти 15 копеек-PRO ЭнергетикуВ ноябре в Мурманской области отмечен значительный рост энергопотребления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыГосдума единогласно приняла в первом чтении поправки в Конституцию РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовал: 461 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика