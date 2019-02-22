Корабли Северного флота выполнили артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Малый противолодочный корабль «Снежногорск» и малый ракетный корабль «Айсберг» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнили в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море комплекс артиллерийских стрельб. Боевые упражнения выполнялись 76-мм артиллерийскими установками и скорострельными автоматами калибра 30-мм по надводным, воздушным, а также береговым целям.

Экипажи кораблей Кольской флотилии разнородных сил также отработали ряд задач одиночной подготовки корабля в море, провели учения по борьбе за живучесть на ходу и по противоподводной диверсионной обороне при стоянке на якоре на незащищенном рейде.

Как сообщает пресс-служба СФ, после выполнения артиллерийских стрельб малый противолодочный корабль «Снежногорск» вернулся в базу, а экипаж малого ракетного корабля «Айсберг» приступил к отработке учений по противовоздушной обороне с выполнением практических стрельб.