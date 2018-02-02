Корабли Северного флота выполнили минно-тральные задачи в море

Экипажи морского тральщика «Машинист» и малого противолодочного корабля «Юнга» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота провели учение по минно-тральному обеспечению в полигонах Баренцева моря.

Экипаж «Юнги» выполнил постановку практических морских мин, а экипаж «Машиниста» осуществил траление района и проводку условного отряда кораблей по протраленному фарватеру.

В завершение учения экипажи кораблей выполнили боевое упражнение по расстрелу плавающих мин из малокалиберной артиллерии и крупнокалиберных пулемётов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, учение носило плановый характер и проходило в ближней морской зоне, закрытой для гражданского судоходства. После выполнения поставленных задач в Баренцевом море корабли вернулись в главную базу Кольской флотилии разнородных сил – Полярный.