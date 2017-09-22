Корабли Северного флота, завершив учения в Арктике, возвращаются в родной порт

Северный флот сегодня завершил серию плановых учений, проводившихся в Арктике с понедельника. Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе эпизодов с боевой стрельбой в акваториях Баренцева, Белого морей и моря Лаптевых было произведено 13 пусков крылатыми ракетами морского и наземного базирования, в том числе и из-под воды с борта двух атомных подводных ракетных крейсеров.

Экипажи кораблей, участвовавшие в зачётных учениях группировки разнородных сил, также выполнили десятки артиллерийских и зенитных ракетных стрельб. Практические эпизоды учений разыгрывались в полигонах боевой подготовки в Баренцевом и Белом морях, а также в море Лаптевых у архипелага Новосибирских островов.

Всего в мероприятиях боевой подготовки было задействовано около 50 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе и флагман Северного флота - тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», тяжёлый подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», более 30 летательных аппаратов, атомные и дизельные подводные лодки.

Сейчас они возвращаются в пункты постоянного базирования. По пути они отработают оказание помощи кораблям и судам, условно терпящим бедствие, отдельные корабли совместно с судами обеспечения проведут учения по пополнению запасов на переходе морем.