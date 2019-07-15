Корабли СФ отражали налёт авиации условного противника

Малые противолодочные корабли «Онега» и «Нарьян-Мар» Беломорской военно-морской базы Северного флота приступили к выполнению плановых задач боевой подготовки в акватории Белого моря.

В составе корабельной противолодочной ударной группы кораблей экипажи малых противолодочных кораблей выполнили учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника.

На первом этапе выхода в море была выполнена стрельба по имитированным воздушным целям зенитными ракетными комплексами «Оса-МА», а также артиллерийскими установками АК-176 и скорострельными 30-мм артиллерийских автоматов АК-630. По условиям учения корабли отражали налёт авиации условного противника и осуществляли уничтожение управляемой авиабомбы.

Кроме непосредственного проведения стрельб в рамках учения по противовоздушной обороне, экипажи малых противолодочных кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар» отработали тактику маневрирования при отражении атак средств воздушного нападения условного противника и координацию действий экипажей обоих кораблей при сопровождении воздушных целей.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ближайшее время экипажи малых противолодочных кораблей проведут ряд плановых учений по противолодочной обороне с применением практического вооружения.