Корабли СФ во время перехода в пункты постоянного базирования отработают эпизоды оказания помощи судам, условно терпящим бедствие

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота после выполнения задач в районе архипелага Новосибирские острова взял курс на запад.

Корабли и суда, разделившись на две группы, поочередно покинули рейд острова Котельный и вышли в море Лаптевых. Через несколько дней они приступят к проходу пролива Вилькицкого, сообщает пресс-служба СФ.

На данном этапе похода, во время перехода в пункты постоянного базирования, будут отработаны эпизоды оказания помощи кораблям и судам, условно терпящим бедствие. Отдельные корабли совместно с судами обеспечения проведут корабельные учения по пополнению запасов на переходе морем.

Напомним, арктический поход отряда боевых кораблей СФ под флагом командующего Кольской флотилии разнородных сил начался 10 августа с выходом из главной базы флота - Североморска. Он стал шестым по счету походом по морям Северного Ледовитого океана в современной истории СФ.

За время похода североморцы приняли участие в межвидовом тактическом учении по обороне важного промышленного объекта в Арктике, совершили высадку морского десанта на бронетехнике на самую северную материковую часть Евразии - мыс Челюскин и провели учение разнородных сил по охране островной зоны и морского побережья России в Арктике, с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб.