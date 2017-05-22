Корабли СФ выполнили зенитные и артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» во взаимодействии с авиацией Северного флота выполнили зенитные и артиллерийские стрельбы в Баренцевом море.

Как сообщает пресс-служба СФ, стрельбы проводились в ходе учения по противовоздушной обороне. Расчёты корабельных артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630 ракетного крейсера «Маршал Устинов» выполнили боевые упражнения, обеспечивая ПВО отряда боевых кораблей на переходе морем при угрозе применения средств воздушного поражения условного противника с различных высот и направлений.

Экипажи кораблей также отработали элементы совместного маневрирования в условиях интенсивного судоходства, провели тренировки по противодиверсионной защите кораблей на незащищенном рейде.