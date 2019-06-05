Корабли соединений Кольской флотилии разнородных сил провели сборы на рейде залива

В соединениях десантных, малых противолодочных и ракетных, а также минно-тральных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота прошли сборы на рейде. В них были задействованы более 10 боевых кораблей и катеров.

В соответствии с планами мероприятий боевой подготовки в летнем периоде обучения североморцы выполнили различные элементы курсовых задач, провели тренировки по борьбе за живучесть и противоподводно-диверсионной обороне на незащищенном рейде.

Экипажи морского тральщика «Машинист» и базовых тральщиков «Ядрин», «Котельнич» и «Соловецкий юнга» отработали проводку вывод из базы малых противолодочных кораблей «Брест», «Юнга» и малого ракетного корабля «Айсберг».

Как сообщает пресс-служба СФ, большой десантный корабль «Кондопога» с десантными катерами провёл тренировку по подходу к необорудованному морскому побережью и приёму военной техники на борт в губе Грязная Кольского залива.

Сбор на рейде проводится с целью слаживания экипажей, совершенствования морской выучки, тактической подготовки, а также отработки в походных условиях повседневной организации, корабельного расписания, алгоритмов работы штабов как органов управления силами в море.