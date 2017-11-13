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Мурманская область. Арктика13.11.17 13:34

«Кораблик надежды» - юные северяне продемонстрировали свои таланты на областном конкурсе творчества детей с ограниченными возможностями здоровья

В минувшие выходные в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Кораблик надежды»

В конкурсе приняли участие ребята из Мурманска, Оленегорска, Полярного, Заполярного, Кандалакши, Мончегорска, Североморска, Снежногорска, Колы, поселков Кильдинстрой, Мурмаши, Зеленоборский, Тулома, Голубые Ручьи и села Алакуртти. Всего в оргкомитет поступило 34 заявки.

Юные северяне играли на различных инструментах, исполняли танцы разнообразных стилей, пели песни и читали стихи.

По итогам работы жюри в номинации «Вокал» (старшая возрастная группа) лучшей признана Мария Фиоктистова из п.Голубые Ручьи, дипломами 2 степени награждены кандалакшанка Екатерина Кармадонова и София Черватюк из г.Оленегорска. В младшей возрастной группе диплом 1 степени был вручен мурманчанке Марии Милорадовой, а диплом 2 степени - Вячеславу Жарикову из п.Кильдинстрой.

В номинации «Инструментальная музыка» в старшей возрастной группе дипломом 1 степени награжден мурманский ансамбль русских народных инструментов «Калинка», дипломом 2 степени – мурманчанин Игорь Косарев. В младшей возрастной группе лучшей признана Марина Пивоева из п. Зеленоборский, диплом 2 степени был вручен Даниилу Детушеву из г. Мурманска, а диплом 3 степени – кандалакшскому оркестру детских музыкальных инструментов «Колокольчик».

В номинации «Оригинальный жанр» в старшей возрастной группе победителем стал коллектив «Жемчужина» из г. Полярного, дипломом 2 степени награждена Анастасия Будгусаим из г. Оленегорска. В младшей возрастной группе первое место завоевал мурманский коллектив «Синяя птица», диплом 2 степени был вручен коллективу «Солнечные лучики» из п. Тулома, а диплом 3 степени – младшей группе «Апрель» из г. Кандалакши.

В номинации «Хореография» в младшей возрастной группе первое место заняли ансамбль «Радость» из п. Мурмаши и мурманский коллектив «Серпантин». Дипломами 2 степени были награждены коллектив «Смайлики» из г. Мурманска и танцевальный коллектив из п.Кильдинстрой, дипломами 3 степени - объединение «Преодоление» из г.Заполярного и Алиса Попова из г. Североморска.

В старшей возрастной группе обладателями дипломов 1 степени стали коллектив «Каблучок» из с. Алакуртти и оленегорский танцевальный коллектив «Калейдоскоп», дипломы 2 степени были вручены хореографической группе коллективов «Музыкальный ералаш» из г.Мончегорска и снежногорскому коллективу «Арлекино», а диплом 3 степени – мончегорскому клубу молодых инвалидов «Радость творчества».

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