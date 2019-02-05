«Коренной народ замели Кольской» - литературные чтения в рамках мероприятий, посвященных Международному дню саамов

В 13 часов 5 февраля в рамках мероприятий, посвященных Международному дню саамов, в Мурманске на базе Информационного интеллект-центра № 6 состоятся литературные чтение «Коренной народ замели Кольской».

А в 14 часов на базе Информационного интеллект-центра № 22 пройдёт встреча «Традиции саамского народа». В мероприятиях примут участие саамский общественный деятель Нина Афанасьева и специалисты Центра народов Севера.

В рамках встреч специалисты Центра представят тематическую электронную презентацию «Коренной народ Кольского Севера – саамы», из которой участники мероприятия смогут почерпнуть интересные знания о культуре, духовном наследии, быте, традициях, языке, фольклоре и легендах коренного малочисленного народа Севера Мурманской области.

А также познакомятся с традиционными предметами одежды, украшениями из оленьего меха, сувенирами, вырезанными из кости и оленьего рога, изделиями из оленьей и рыбьей кожи, которые будут представлены на выставке предметов декоративно-прикладного творчества из коллекции Центра народов Севера.