«Королевские зайцы» поедут в Мурмаши

21 июня показ спектакля состоится в МОУ Мурмашинская СОШ № 1 пгт.Мурмаши.

Спектакль «Королевские зайцы» поставлен по сказке знаменитых норвежских писателей Петера Кристена Асбьернсена и Йоргена Му. Насыщенный юмором, динамичный сюжет рассказывает детям о необычных приключениях братьев-лентяев Петра, Поля и Эспена и о том, как важно не оставаться равнодушным к чужим невзгодам. Кто из трех братьев сумеет пасти 99 любимых зайцев короля и не потерять ни одного?

Кто из них получит волшебный подарок, наговорит целую бочку небылиц, женится на принцессе и получит в придачу половину королевства? Об этом зритель узнает, посмотрев спектакль.

Спектакль принимал участие в IV Международном театральном фестивале для детей и юношества «Тарарам» в городе Котлас Архангельской области в 2016 году. По итогам фестиваля «Королевские зайцы» стали победителями в номинации «Лучший спектакль фестиваля по мнению детского жюри» и получили награду «За умелое импровизационное сочетание всех компонентов кукольного спектакля».

Спектакль активно гастролирует не только по городам Заполярья, но и с успехом проходит в России.

В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Владимир Пьянков, Сергей Репин, Денис Савельев.