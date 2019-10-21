«Королевские зайцы» «поскакали» в глубинку - Мурманский областной театр кукол начинает гастроли по Заполярью

С 22 по 25 октября артисты Мурманского областного театра кукол отправятся на гастроли по Заполярью со спектаклем «Королевские зайцы».

22 октября - в 15.00 показ спектакля состоится в ЗАТО Александровск, город Полярный (ГЦК «Север»); 23 октября - в 18.00 в п. Печенга (Культурно-досуговый центр «Платформа»); 24 октября - в 10.00 в п. Никель (Дворец культуры «Восход») и в 18 часов в г. Заполярный (Дворец культуры «Октябрь»).

Конечной точкой гастролей 25 октября в 18.00 станет Снежногорск (Городской дворец культуры «Современник»).

Спектакль «Королевские зайцы» поставлен по сказке знаменитых норвежских писателей Петера Кристена Асбьернсена и Йоргена Му. Насыщенный юмором, динамичный сюжет рассказывает детям о необычных приключениях братьев-лентяев Петра, Поля и Эспена и о том, как важно не оставаться равнодушным к чужим невзгодам. Кто из трех братьев сумеет пасти 99 любимых зайцев короля и не потерять ни одного? Кто из них получит волшебный подарок, наговорит целую бочку небылиц, женится на принцессе и получит в придачу половину королевства? Об этом вы узнаете, посмотрев спектакль.

Спектакль принимал участие в IV Международном театральном фестивале для детей и юношества «Тарарам» в городе Котлас Архангельской области в 2016 году. По итогам фестиваля «Королевские зайцы» стали победителями в номинации «Лучший спектакль фестиваля по мнению детского жюри» и получили награду «За умелое импровизационное сочетание всех компонентов кукольного спектакля».

Спектакль активно гастролирует не только по городам Мурманской области, но и с успехом проходит в России!

В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Владимир Пьянков, Сергей Репин, Денис Савельев.