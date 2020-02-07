Коронавирус попутал - общественные контролеры обратили внимание на разницу в ценах на маски в разных аптеках

В Мурманске сегодня в рамках партпроекта «Народный контроль» состоялся очередной рейд в аптеки с целью проверки доступности медицинских масок и антивирусных препаратов. Мониторинговая группа, в состав которой помимо актива «Народного контроля» вошли представители молодежного крыла «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России», побывала в 5 аптеках четырёх аптечных сетей. Таким образом, с учётом предыдущего рейда, который состоялся 4 февраля, были проверены практически все аптечные сети, представленные в областном центре.

«В четырёх их пяти аптек, в которых мы побывали сегодня, медицинские маски были в наличии, - рассказала руководитель молодёжного крыла «Единой России», член партии Екатерина Лупандина. – Однако нас очень удивила разница в ценах. Если в ходе предыдущего рейда активисты нашли маски по цене 5 рублей за штуку, то сегодня минимальная цена была – 15 рублей за штуку – в трёх аптеках из четырёх. В четвертой аптеке маски продавались за 50 рублей. Правда, необходимо уточнить, что это были маски очень хорошего качества, поступившие из Бельгии».

Что касается антивирусных препаратов, то, как сообщила Лупандина, из списка рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых препаратов - это «Рибавирин», «Лопинавир/Ритонавир» и «Рекомбинантный интерферон бета-1b» - в продаже был только один - «Рекомбинантный интерферон бета-1b», причём только в одной аптеке.

«Обычные антивирусные препараты были в наличии во всех аптеках, - добавила она. – Цены на них остались примерно на том же уровне, какими были до начала вспышки опасного заболевания».

По мнению члена общественного совета партийного проекта «Народный контроль» Натальи Рашевой, уже сейчас следует задуматься о механизме сдерживания цен на лекарства и средства профилактики, необходимые во время эпидемий.

«Например, можно установить максимальную оптовую и розничную надбавку, - сказала она. – Такие средства должны быть доступны для семей с любым достатком».