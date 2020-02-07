Банк России снизил ключевую ставку до 6,00% годовыхПрезидент РФ подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.02.20 16:13

Коронавирус попутал - общественные контролеры обратили внимание на разницу в ценах на маски в разных аптеках

В Мурманске сегодня в рамках партпроекта «Народный контроль» состоялся очередной рейд в аптеки с целью проверки доступности медицинских масок и антивирусных препаратов. Мониторинговая группа, в состав которой помимо актива «Народного контроля» вошли представители молодежного крыла «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России», побывала в 5 аптеках четырёх аптечных сетей. Таким образом, с учётом предыдущего рейда, который состоялся 4 февраля, были проверены практически все аптечные сети, представленные в областном центре.

«В четырёх их пяти аптек, в которых мы побывали сегодня, медицинские маски были в наличии, - рассказала руководитель молодёжного крыла «Единой России», член партии Екатерина Лупандина. – Однако нас очень удивила разница в ценах. Если в ходе предыдущего рейда активисты нашли маски по цене 5 рублей за штуку, то сегодня минимальная цена была – 15 рублей за штуку – в трёх аптеках из четырёх. В четвертой аптеке маски продавались за 50 рублей. Правда, необходимо уточнить, что это были маски очень хорошего качества, поступившие из Бельгии».

Что касается антивирусных препаратов, то, как сообщила Лупандина, из списка рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых препаратов - это «Рибавирин», «Лопинавир/Ритонавир» и «Рекомбинантный интерферон бета-1b» - в продаже был только один - «Рекомбинантный интерферон бета-1b», причём только в одной аптеке.

«Обычные антивирусные препараты были в наличии во всех аптеках, - добавила она. – Цены на них остались примерно на том же уровне, какими были до начала вспышки опасного заболевания».

По мнению члена общественного совета партийного проекта «Народный контроль» Натальи Рашевой, уже сейчас следует задуматься о механизме сдерживания цен на лекарства и средства профилактики, необходимые во время эпидемий.

«Например, можно установить максимальную оптовую и розничную надбавку, - сказала она. – Такие средства должны быть доступны для семей с любым достатком».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Мощнейшие демотиваторы» Крайнего Севера
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Max Silva4ev
07.02.20 12:26
Сам факт того, что закон о поправках в Конституцию вынесли на всеобщее голосование, что, кстати, не является обязательной процедурой, говорит о заинтересованности власти в широком обсуждении этого воп
Комментарий к новости:Наш регион вносит поправки в Конституцию РФ
Александр
07.02.20 01:56
Что еще за бред тут написан?! "от источника близкого"
Комментарий к новости:В ММБИ изобрели преступную схему по обогащению избранных?
Наталья
06.02.20 21:10
Почему только мурманчане? А другие бюджетники области?
Комментарий к новости:Сотрудники бюджетных организаций смогут отдохнуть на Чёрном море
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиБанк России снизил ключевую ставку до 6,00% годовых-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 67 копеек, евро – почти на 55 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК оперативно-диспетчерское управление электроснабжением «Астер-2016» завершится до конца 2020 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 февраля-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыОсобый экономический режим Арктической зоны заработает уже в июле - Минвостокразвития
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовал: 371 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика