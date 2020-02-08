Коронавирус попутал – ФАС зачислил Мурманскую область в список регионов, где отмечается многократный рост цен на медицинские маски

Повышение розничных цен на медицинские маски в основном обусловлен увеличением закупочных цен. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В ведомстве пояснили, что пришли к такому выводу исходя из анализа данных, полученных от аптечных организаций.

Как сообщили в ФАС, наибольший рост оптовых цен, по которым некоторые аптечные организации осуществляли закупку медицинских масок в декабре-январе, зафиксирован в республиках Адыгея (на 1566,7%) и Дагестан (на 650%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 597,4%), в Нижегородской области (на 566,67%), в Москве и Московской области (на 522%).

В ФАС также отметили выявление многократного завышения розничных цен на медицинские маски в январе в 68 субъектах Российской Федерации. Наибольший рост на отдельные наименования масок выявлен в Ивановской области (на 485%), в Тамбовской области (на 431%), в Республике Ингушетия (на 400%), в Воронежской области (на 400%), в Нижегородской области (на 374%), в Мурманской (на 354%) и Московской областях (на 305%).

В 24 субъектах РФ удалось выявить случаи повышения розничных цен, несвязанные с ростом цен в оптовом звене. Как отметил статс-секретарь - заместителя руководителя ФАС Андрей Цариковский, по каждому из этих случаев проведут контрольные мероприятия.

Кроме того, антимонопольное ведомство выявило факты дефицита масок у производителей и снижения запасов у оптовых организаций, связанные с резко возросшим спросом. По данным ФАС, не во всех субъектах России представители аптечных сетей отметили ажиотажный спрос на маски, пишет ТАСС.