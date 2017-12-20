«Корпоративная защита есть интегрированный элемент системы национальной безопасности», - Владислав Гасумянов

В российском МИДе на прошлой неделе состоялась конференция Международного исследовательского консорциума информационной безопасности (МИКИБ) с участием представителей Совета Безопасности, МИД, ФСБ, МВД, Генерального штаба Вооруженных сил России и других органов государственной власти.

Отечественный бизнес представлял «Норникель» - мировой лидер горно-металлургической отрасли. О рисках и угрозах для стратегических предприятий в новую цифровую эпоху и специфике государственно-частного партнерства в сфере обеспечения национальной безопасности рассказал вице-президент – руководитель Блока корпоративной защиты компании Владислав Гасумянов.

- После конференции в МИД России Вы вместе с коллегами по Блоку корпоративной защиты «Норникеля» почти сразу же в прибыли в Мурманскую область. Какова цель поездки?

- Цель предельно ясна - повышение эффективности систем безопасности предприятий Группы компаний «Норникель». Достичь этого можно только путем развития государственно-частного партнерства – того типа законного взаимодействия, когда роль частного бизнеса в развитии государства и роль государства в развитии частного бизнеса взаимодополняемы.

Руководствуясь этим принципом, мы провели ряд рабочих совещаний с руководством Управления Федеральной службы безопасности, Пограничного Управления ФСБ по Западному Арктическому району, УМВД, органов Прокуратуры и Следственного комитета России по Мурманской области.

Императив «Норникеля»: система корпоративной безопасности - интегрированная часть системы национальной безопасности. Экономическая безопасность «Норникеля» не может существовать без обеспечения национальной безопасности всей страны и наоборот. Мы в этом глубоко уверены и из этого исходим.

- Если не секрет, каким вопросам уделялось наибольшее внимание?

- На встрече с руководством УФСБ обсуждались вопросы исполнения Федерального Закона о борьбе с терроризмом силами как мурманских чекистов, так и подразделений безопасности компании «Норникель. В том числе - Кольской горно-металлургической компании. С руководством областных МВД и Прокуратуры - борьба с незаконным оборотом драгоценных и цветных металлов, хищениями, мошенничеством. Т.е., проблематика совещаний варьировалась в зависимости от сферы компетенции и характера задач, решаемых нашими коллегами.

Вместе с тем, была и сквозная тема для обсуждения - вопросы кибербезопасности и киберпреступности. В соответствии с указаниями Президента России, в «Норникеле» реализуется масштабная программа по «цифровизации» производственных, финансовых и логистических процессов, требующая - со всей неизбежностью - усиления средств и методов кибербзащиты. Речь идет не только о предотвращении утечек и защите чувствительной для бизнеса информации, но и блокировании попыток хакерского вмешательства в производственные и технологические процессы. Мы предлагаем объединить усилия государственных органов и структур корпоративной безопасности «Норникеля» для того, чтобы такое значимое с точки зрения сохранения социальной стабильности, наполнения бюджета, создания рабочих мест и т.д. предприятие, как Кольская ГМК, было квалифицированно защищено в данном сегменте.

- В текущем году хакерские атаки с использованием вирусов «Wanna Cry» и «PetyaA» были одной из основных тем СМИ. Насколько эта проблема затронула предприятия «Норникеля»?

- Практически не затронула. Мы эти угрозы предвидели, для их предотвращения два года назад был создан Департамент защиты информации и IT-инфраструктуры, в котором действует Управление информационной безопасности. Мы закрыли периметр коммуникаций и создали эффективные механизмы выявления и предотвращения попыток вторжения в корпоративные сети и ресурсы. Действия наших специалистов признаны своевременными и результативными, что дает определенный повод для гордости за них.

- Вы принимали участие в работе Конференции по международной информационной безопасности, которая проходила в МИДе. О чем говорили на ней представители государства и бизнеса?

- Позвольте привести аналогию: когда было создано ядерное оружие, то сразу же начались процессы его «регламентации» - нераспространения, недопущения применения в трех средах, создания процедур контроля и т.д. Безусловно, виртуальный мир отличается от реального, и никаких правил, а тем более, этического кодекса в нем пока не предусмотрено. Именно поэтому «Норникель» выступил с инициативой создания международной Хартии информационной безопасности критических объектов промышленности и выработать на межгосударственном уровне общие, приемлемые для всех, правила поведения в киберсреде.

Смысл инициативы таков: любой, кто, используя высокотехнологичные разработки в информационной сфере, покусится на безопасность таких объектов, как, например, атомная станция, аэропорт, крупное промышленное предприятие и т.д., будет подвергнут остракизму и осужден мировым сообществом. Точка!

Для продвижения нашей инициативы мы создали Клуб информационной безопасности в промышленности, куда вошли представители ведущих российских компаний индустриального сектора. На следующем форуме МИКИБ в немецком Гармиш-Партенкирхене в апреле 2018 г. мы намерены данную тему актуализировать, чтобы, заручившись поддержкой международного экспертного сообщества, выйти на уровень Организации Объединенных Наций. Конечная цель – принятие резолюции ООН на основании положений Хартии.

- У «Норникеля» есть опыт работы на уровне ООН?

- Да. Мы довели до логического завершения инициативу «Норникеля» о принятии резолюции Экономического и социального Совета ООН о борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов как средства финансирования терроризма и организованной преступности. В работе нам здорово помогли специалисты горно-металлургических компаний из Южной Африки, но особенно - Министерство иностранных дел России. Резолюция принята и действует. Имея такой опыт, мы хотим сделать то же самое и в сфере информационной безопасности, где минимальные усилия злоумышленников могут привести к конфликту глобального масштаба.

Приведу пример: группа хакеров, скажем, с Украины, совершает кибератаку на объекты в США, представив это как действия с территории России. Или на российские объекты, имитируя активность США. Или использует напряжённую обстановку вокруг Северной Кореи… Такие «атаки под ложным флагом» могут привести к реальному конфликту, и никто не будет разбираться, что за этим стоит какой-то одинокий хакер, допустим, из Львова или откуда-то еще. Тема очень острая и ее также обсуждали на конференции.

- От информационных угроз – к более «материальным» вопросам. Наряду с Кольской ГМК, в нашей области работает ещё одно крупное подразделение «Норникеля» – Мурманский транспортный филиал, важнейший элемент стратегического Северного морского пути. Безопасность его инфраструктуры тоже обсуждалась?

- В результате тщательного изучения корпоративной транспортной инфраструктуры, руководством компании было принято решение о создании отдельного специализированного подразделения с полным спектром компетенций по обеспечению безопасности на морском и речном флотах «Норникеля», в авиационном секторе, на железной дороге и т.д. Уже получены все необходимые лицензии и разрешения. Также «Норникель» является коллективным членом Ассоциации «Транспортная безопасность», что способствует повышению квалификационных навыков наших специалистов. Это одно из приоритетных направлений.

- В Мурманской области ряд площадок компании расположен в приграничной зоне, они буквально видны с территории соседних стран. Ваша оценка международного диалога, скажем, в вопросах экологии?

- Присутствуют два аспекта. Первый - собственно экологический. Кольская ГМК за прошедшие годы сделала очень много для улучшения ситуации. Да, было время, когда вопросы вредного воздействия на окружающую среду были, как бы, на втором плане, так сложилось исторически. Мы понимаем, что эту проблему немедленно не решить. «Норникель» инвестирует многомиллиардные средства на реконструкцию производства и экологическую безопасность предприятий. Причем, делает это открыто, с публикацией сумм вложений и направлений реновации. Более того, компания даже планирует выпускать «зеленые бонды», средства от размещения которых пойдут на финансирование экологических проектов.

Тем не менее, на разного уровня мероприятиях нередко задаются одни и те же вопросы, заведомо игнорирующие экологическую программу «Норникеля». Принцип простой: «Производство никеля вредное – значит вы априори виноваты». Причем, в качестве обвинителя каждый раз выступают одни и те же радикальные экологические организации с непонятной юрисдикцией. И наша компания вынуждена оправдываться, хотя, в принципе, нам есть что предъявить с точки зрения экологического «пуризма» и международным экологическим организациям, и нашим зарубежным партнерам, поверьте. Это никакие не симметричные меры, это просто здравый смысл! Под это дело нередко подверстывается и второй аспект - под видом борьбы за экологию ведется просто недобросовестная конкуренция. Блок корпоративной защиты «Норникеля» все эти попытки видит, анализирует, и, скажем так, аккуратно минимизирует. Это наша работа.

Михаил ВЕСНЕВ.

Kn51.ru