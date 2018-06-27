Корректировка бюджета Мурманска перед летними каникулами

Вчера состоялось сорок восьмое заседание Совета депутатов города Мурманска. Оно стало заключительным в нынешнем политическом сезоне. Теперь депутаты соберутся вновь для решения важных городских вопросов только после летних каникул.

«Один из вопросов, рассматриваемых сегодня, касается поправок в главный финансовый документ города на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, – прокомментировал глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов. – Корректировки вызваны изменениями объёмов налоговых поступлений и поступлений из бюджетов бюджетной системы РФ в виде субсидий и субвенций, направленных на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей, а также на софинансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности муниципальных образовательных учреждений».

Также депутаты приняли изменения в Правила землепользования и застройки города Мурманска в соответствие с действующим законодательством РФ и Генеральным планом города. «Документ более подробно раскрывает порядок и правила использования земельных участков, их назначение, – пояснил Дмитрий Филиппов. – Для тех, кто ведёт этот вид деятельности, устанавливает порядок застройки, реконструкции, строительства объектов капитального строительства».