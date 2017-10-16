Корректировка платы за отопление жителям Мурманска стала темой оперативного совещания в региональном правительстве

Первой темой сегодняшнего оперативного совещания под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина стал перерасчет за отопление жителям многоквартирных домов.



Как доложила главный жилищный инспектор Мурманской области Алёна Кузнецова, в настоящее время в Государственную жилищную инспекцию поступили обращения граждан из многоквартирных домов, расположенных в Мурманске на улицах Достоевского, Бочкова, Кольском проспекте, Ледокольном проезде и Якорном переулке, – перерасчет там произвела Мурманская ТЭЦ (УК «Мурманремстрой»). Сейчас специалисты инспекции проверяют точность выполненных корректировок, информация для жителей размещена на сайте Госжилинспекции. По вопросам соблюдения порядка корректировки необходимо обратиться в ПАО «Мурманская ТЭЦ» по т. 280-090, по этим же вопросам, а также по вопросам об объемах тепловой энергии, показаниях общедомовых приборов учета тепловой энергии, мероприятиях по энергосбережению, а также вопросам рассрочки – в УК «Мурманремстрой» по т. 700-079 и ПАО «Мурманская ТЭЦ». Полная информация о корректировке, в том числе о ее расчетах, представлена на официальном сайте ООО «УК Мурманремстрой».



Алена Кузнецова напомнила, что жители Мурманской области платят за услуги по отоплению равномерно в течение года, и расчет размера платы производится исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии за предыдущий год – т.е. при расчете размера платы за отопление применяется 1/12 объема тепловой энергии, определенного по прибору учета за прошлый год. При этом исполнитель коммунальных услуг раз в год производит корректировку размера платы за отопление, которая определяется как разница между объемом потребленной тепловой энергии, определенном по показаниям общедомового прибора учета, и предъявленным потребителям к оплате. Соответственно, в многоквартирных домах, в которых определена положительная корректировка, расход тепловой энергии за последующий период превышает объем тепловой энергии за предыдущий период.



Алексей Тюкавин призвал руководителей муниципалитетов сделать ежегодный процесс корректировки платы за отопление максимально безболезненным для своих жителей.



«Необходимо, чтобы ресурсоснабжающие организации проводили с населением разъяснительную работу, предоставляли рассрочку в погашении корректировки. Северянам заранее должна быть представлена вся необходимая информация по перерасчету платы за отопление», – подчеркнул Алексей Тюкавин.