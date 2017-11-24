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Мурманская область. Арктика24.11.17 07:10

Корректировкой бюджета 2017 года учтено снижение на 1301,9 млн рублей налоговых и неналоговых доходов

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера прошло очередное заседание Мурманской областной Думы. Всего в повестке этого дня заседания значилось порядка 20 вопросов. В их числе – законопроект, вносящий изменения в бюджет текущего года.

Министр финансов Мурманской области Елена Дягилева доложила о предлагаемых изменениях в проект закона Мурманской области «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», который подготовлен в связи с необходимостью уточнения объема доходов бюджета, расходов бюджета с учетом фактического исполнения, включая увеличение объема финансовой помощи муниципальным образованиям Мурманской области в целях обеспечения сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов.

Основные параметры областного бюджета на 2017 год приняты в следующих объемах: доходы - 56,8 млрд рублей, расходы - 58,1 млрд рублей. При указанных параметрах доходов и расходов дефицит областного бюджета составит 1317,9 млн рублей или  2,6%  к объёму доходов без учёта безвозмездных поступлений, что удовлетворяет требованиям бюджетного законодательства.

Корректировкой бюджета учтено снижение на 1301,9 млн рублей налоговых и неналоговых доходов, что связано с уменьшением размера платежей от крупнейших предприятий региона, обусловленным снижением объёма реализации продукции, укреплением курса национальной валюты и проведением реорганизации.

Снижение частично компенсировано увеличением налога на доходы физических лиц на 608,3 млн рублей, в связи с ростом в среднем на 7,7 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года фонда начисленной заработной платы работников. 

Также учтено предоставление из федерального бюджета дотации бюджету Мурманской области за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала по итогам 2016 года - 555,9 млн рублей. Вместе с тем, уточнён объём поступлений налога на прибыль организаций.

Руководитель финансового органа акцентировала особое внимание на значительном увеличении объёма финансовой помощи муниципальным образованиям, за счёт роста межбюджетных трансфертов общего характера на 139,4 млн рублей, дополнительно предусмотренных 100 млн рублей кредитных ресурсов муниципалитетам, а также реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.

Предусмотрены дополнительно 113,6 млн рублей на обеспечение населения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, в основном в связи с увеличением численности получателей.

Структура государственного долга региона останется без изменений. Объем бюджетных кредитов на 1.01.2018 составит 10,1 млрд рублей, объём коммерческого долга - 9 млрд рублей. Благодаря  эффективному управлению долговыми обязательствами учтено сокращение расходов на обслуживание государственного долга на 450,0 млн рублей.

Депутаты прияли закон в окончательном чтении.

Процедуру третьего чтения прошёл проект закона, вносящий изменения в статью 4 закона «О налоге на имущество организаций». Он предусматривает сохранение региональной налоговой льготы в отношении объектов, которые включены в Перечень объектов культуры и искусства, физической культуры и спорта, имеющих социальную значимость для муниципальных образований Мурманской области, не позднее 31 декабря 2017 года.

Депутаты рассмотрели и приняли в окончательном виде закон, вносящий изменения в отдельные законодательные акты по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области. Он разработан в развитие федерального законодательства и направлен на более качественное и оперативное проведение работ по капитальному ремонту.

Региональные парламентарии рассмотрели и приняли в третьем чтении проект закона «О внесении изменений в статью 2 закона Мурманской области «Об отдельных вопросах формирования представительных органов муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных образований Мурманской области». Он устанавливает порядок избрания глав городских округов город Полярные Зори с подведомственной территорией, город Оленегорск с подведомственной территорией. Законом предусмотрено, что они избираются представительными органами этих муниципальных образований из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

В первом чтении принят законопроект, который расширяет полномочия областной Думы в сфере приграничного сотрудничества, что позволяет региональному парламенту быть включенным в процесс подготовки международных программ и считаться полноправным участником приграничных отношений.

Депутаты решили внести в Государственную Думу проект федерального закона, вносящий изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации. Он направлен на совершенствование системы взаимоотношений участников института управления многоквартирными домами и позволяет обеспечить защиту прав собственников помещений в таких домах и управляющих организаций, стабильное управление многоквартирными домами.

 

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