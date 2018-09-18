Коррупционеры «поддержат» Пенсионный фонд

С 1 января следующего года в Пенсионный фонд РФ будут перечисляться средства, конфискованные у коррупционеров. Это предполагает законопроект, получивший поддержку от комитета Госдумы по бюджету и налогам. Инициативу предлагается рассмотреть в первом чтении 20 сентября.

Как пишет «Российская газета», профильный комитет рекомендовал принять законопроект, который предполагает изменения в Бюджетный кодекс РФ. Его авторы - группа депутатов Госдумы от «Единой России» - считают, что средства, которые государство конфискует в рамках борьбы с коррупцией, должны идти на выплату страховых пенсий гражданам РФ. Нововведение позволит привлечь дополнительные средства на эти цели. Речь идёт как о конфискованных денежных средствах, так и от выручки от реализации имущества коррупционеров.

В целом объем таких денежных средств в 2019-2024 годах может составить около 1,8 млрд рублей, говорится в пояснительной записке со ссылкой на данные Федерального казначейства.

Если инициатива будет поддержана, новые правила вступят в силу с 1 января 2019 года.

Законопроект может быть принят в рамках изменений в пенсионной системе (базовый правительственный законопроект об этом, напомним, готовится ко второму чтению).