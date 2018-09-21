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Мурманская область. Арктика21.09.18 08:40

Коррупционеры «поделятся» с Пенсионным фондом России

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий перечислять в Пенсионный фонд Российской Федерации средства от реализации конфискованного имущества коррупционеров. С данным предложением ранее, 20 августа, на совместном заседании генерального совета партии и Совета руководителей фракций «Единой России» выступил секретарь генерального совета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Уверен, что партия должна настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлялись напрямую в Пенсионный фонд», – заявил он по итогам заседания.

Принятый в первом чтении законопроект расширяет перечень доходов, зачисляемых в бюджет Пенсионного фонда РФ. Новым источником станут средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенного в доход РФ. Согласно законопроекту, денежные средства зачисляются в бюджет ПФР и направляются на выплату страховых пенсий. Объём таких денежных средств в 2019-2024 годах может составить около 1,8 млрд рублей. Предполагается, что документ вступит в силу уже 1 января 2019 года.

Как сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев, законопроект предусматривает внесение поправки в Бюджетный кодекс. «Данная поправка предусматривает, что средства, конфискованные за коррупционные преступления, а также средства, идущие от реализации или управления имуществом, которое было конфисковано в связи с совершением коррупционных преступлений, напрямую зачисляются в Пенсионный фонд и идут на выплату страховых пенсий», - сказал он.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять нижней палате парламента законопроект, инициированный группой депутатов от фракции «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым, в первом чтении.

 

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