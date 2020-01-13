Корвет «Гремящий» продолжил испытания в Баренцевом море

В ближайшее время экипаж корвета отработает взаимодействие с малым противолодочным кораблем «Снежногорск».

Вчера головной корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Баренцево море для продолжения государственных и ходовых испытаний. В ближайшее время экипаж корвета отработает взаимодействие с экипажем малого противолодочного корабля Северного флота «Снежногорск». В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море корвет «Гремящий» приступит к поэтапным испытаниям комплексов противолодочного вооружения.

Как сообщает пресс-служба СФ, в 2019 году корвет провёл стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям, а также отработал взаимодействие с авиацией.

«Гремящий» находится на испытаниях на Северном флоте с 13 ноября. Ранее из Балтийска корвет прибыл в Беломорскую военно-морскую базу, откуда выходил в Белом море для стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговой и морской целям.