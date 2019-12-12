Корвет «Гремящий» в ходе испытаний на Северном флоте поразил «Калибром» береговую цель

Головной корвет проекта 20350 «Гремящий», проходящий испытания в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море, выполнил стрельбу главным ударным комплексом по береговой цели.

Испытательная стрельба была проведена крылатой ракетой «Калибр» по мишенной позиции на полигоне Чижа в Архангельской области. Стрельбы обеспечили экипажи кораблей и судов Беломорской военно-морской базы во взаимодействии с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Два дня назад стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» экипаж фрегата «Гремящий» успешно выполнил по морской надводной цели.

Корабль вышел из Северодвинска на очередной этап испытаний 6 декабря. Помимо проверки в действии своего главного оружия, экипаж корвета проводит испытания всех систем и механизмов корабля в морских условиях.

Корвет прибыл в Беломорскую ВМБ Северного флота 13 ноября из Балтийска, где ранее был продемонстрирован Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами России Владимиру Путину.